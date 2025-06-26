У квітні йому виповнилося 83 роки.

Сьогодні, 26 червня, помер Руслан Боделан, який обіймав посади голови Одеської ОДА та мера Одеси. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Відійшов у вічність Руслан Боделан… Його життя було тісно пов’язане з історією Одеси — він обіймав відповідальні посади, був причетний до розвитку міста та регіону, залишив по собі помітний слід в адміністративному управлінні", - зазначив очільник ОВА.

Подробиці про причину смерті наразі не повідомляються.

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Що відомо про Руслана Боделана

Боделан – радянський та український політик. Народився 4 квітня 1942 року у селі Березівка Балтського району Одеської області.

З 1984 по 1991 роки обіймав керівні посади в Одеському міському та обласному комітетах КПУ, облвиконкомах та облраді. Був народним депутатом України І та ІІ скликань. З 1995 по 1998 роки — голова Одеської ОДА, з 1998 по 2005 — Одеський міський голова.

У 2005 році проти Боделана було порушено кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем, його оголосили у міжнародний розшук. Того ж року він переїхав до Росії, проживав у Санкт-Петербурзі. Працював заступником начальника Санкт-Петербурзького міжнародного торговельного порту. У січні 2006 року, згідно з офіційними даними Російської Федерації, Боделан отримав російське громадянство. У 2010 році кримінальну справу проти Боделана було закрито, у квітні він повернувся до Одеси.

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