Сьогодні, 26 червня, помер Руслан Боделан, який обіймав посади голови Одеської ОДА та мера Одеси. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
"Відійшов у вічність Руслан Боделан… Його життя було тісно пов’язане з історією Одеси — він обіймав відповідальні посади, був причетний до розвитку міста та регіону, залишив по собі помітний слід в адміністративному управлінні", - зазначив очільник ОВА.
Подробиці про причину смерті наразі не повідомляються.
Що відомо про Руслана Боделана
Боделан – радянський та український політик. Народився 4 квітня 1942 року у селі Березівка Балтського району Одеської області.
З 1984 по 1991 роки обіймав керівні посади в Одеському міському та обласному комітетах КПУ, облвиконкомах та облраді. Був народним депутатом України І та ІІ скликань. З 1995 по 1998 роки — голова Одеської ОДА, з 1998 по 2005 — Одеський міський голова.
У 2005 році проти Боделана було порушено кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем, його оголосили у міжнародний розшук. Того ж року він переїхав до Росії, проживав у Санкт-Петербурзі. Працював заступником начальника Санкт-Петербурзького міжнародного торговельного порту. У січні 2006 року, згідно з офіційними даними Російської Федерації, Боделан отримав російське громадянство. У 2010 році кримінальну справу проти Боделана було закрито, у квітні він повернувся до Одеси.