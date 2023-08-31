На станціях метрополітену Харкова облаштували 60 класів для навчання школярів. Про це сьогодні в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов.
"У нас облаштовано 60 класів на станціях метрополітену", - сказав він.
За його інформацією, там тричі на тиждень навчатиметься понад тисяча школярів.
Як розповів Терехов, у класах облаштували системи рекуперації повітря, шумоізоляцію, освітлення та туалетні кімнати. До станцій метро дітей підвозитиме шкільний автобус у супроводі поліції. Він забиратиме учнів біля шкіл. Також таких дітей безкоштовно годуватимуть.
Мер зазначив, що облаштування нових класів у метро триватиме.
"Маю надію, що з кожним місяцем кількість учнів у такій метрошколі зростатиме", - висловив сподівання Терехов.
За його словами, паралельно з цим процесом триватимуть роботи з будівництва бомбосховищ у школах, які відповідатимуть оновленим державним будівельним нормам.
Харківське ноу-хау – навчання школярів у метро
Від початку повномасштабного вторгнення Росії навчання у закладах освіти Харківщини проводилось дистанційно.
7 липня цього року Рада оборони області ухвалила рішення про відновлення традиційного офлайн навчання у закладах, де є бомбосховища, що відповідають стандартам.
У Харкові більшість шкіл розпочнуть навчальний рік у дистанційному режимі, оскільки там відсутні необхідні укриття.
Для того, щоб діти все ж таки могли навчатися очно, особливо це стосується учнів молодших класів, міська влада вирішила облаштувати класи у метрополітені.