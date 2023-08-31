У метро тричі на тиждень навчатиметься понад тисяча школярів.

На станціях метрополітену Харкова облаштували 60 класів для навчання школярів. Про це сьогодні в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов.

"У нас облаштовано 60 класів на станціях метрополітену", - сказав він.

За його інформацією, там тричі на тиждень навчатиметься понад тисяча школярів.

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Як розповів Терехов, у класах облаштували системи рекуперації повітря, шумоізоляцію, освітлення та туалетні кімнати. До станцій метро дітей підвозитиме шкільний автобус у супроводі поліції. Він забиратиме учнів біля шкіл. Також таких дітей безкоштовно годуватимуть.

Мер зазначив, що облаштування нових класів у метро триватиме.

"Маю надію, що з кожним місяцем кількість учнів у такій метрошколі зростатиме", - висловив сподівання Терехов.

За його словами, паралельно з цим процесом триватимуть роботи з будівництва бомбосховищ у школах, які відповідатимуть оновленим державним будівельним нормам.

Харківське ноу-хау – навчання школярів у метро

Від початку повномасштабного вторгнення Росії навчання у закладах освіти Харківщини проводилось дистанційно.

7 липня цього року Рада оборони області ухвалила рішення про відновлення традиційного офлайн навчання у закладах, де є бомбосховища, що відповідають стандартам.

У Харкові більшість шкіл розпочнуть навчальний рік у дистанційному режимі, оскільки там відсутні необхідні укриття.

Для того, щоб діти все ж таки могли навчатися очно, особливо це стосується учнів молодших класів, міська влада вирішила облаштувати класи у метрополітені.

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