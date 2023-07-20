Для навчання планують використати переходи метрополітену, де встановлять перегородки.

Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що задля безпеки школярів учбовий процес з 1 вересня за можливості можуть організувати у метрополітені. Відповідне відео, на якому очільник міста озвучив цю ідею, тиражують місцеві ЗМІ.

"Я дав доручення, зараз працюємо над цим, щоб комбіновану систему навчання робити таким чином – там, де це можливо, це метрополітен. Бо там є все для того, щоб наші діти перебували в безпеці… Підемо на деякі незручності, що стосується переходів метрополітену, будемо перегородки ставити й так далі", - пояснив мер.

Відео дня

Також Терехов підкреслив, що першокласників навчати дистанційно неможливо.

"Що стосується першокласників – це катастрофа. Бо ніхто їх не навчить писати, не поставить руку… І найголовніше – діти не стають соціальними", – сказав мер.

Речник Харківської міськради Юрій Сидоренко повідомив, що уроки в метро – це один з варіантів, які розглядають для впровадження комбінованого навчання. Це може стосуватися учнів молодших класів. Остаточне рішення поки не ухвалили.

"Основне питання – як зробити комбіноване навчання максимально безпечним та зручним. Тому і проробляються безліч варіантів, і проведення уроків у метро – лише один з них. Всі ж ми розуміємо, що у метрополітені є приміщення, в яких можна спробувати це організувати. Але це лише один з варіантів, над яким зараз працюють і в департаменті освіти й у відповідному КП. Є й інші варіанти, які потребують додаткового відпрацювання", - пояснив він.

Навчання під час війни на Харківщині: що відомо

Від початку повномасштабного вторгнення Росії навчання у закладах освіти Харківщини проводилось дистанційно.

7 липня цього року на засіданні Ради оборони Харківської області було ухвалено рішення про відновлення традиційного офлайн навчання. Це стосується дошкільної, шкільної, фахової, передвищої, вищої освіти. Головна умова для навчання офлайн – наявність в закладі освіти спеціалізованого укриття, що відповідає нормам.

Навчання у метро Харкова вже практикувалося у 2022 році – на кількох станціях педагоги організували заняття зі школярами.

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