Традиційна форма навчання буде можливою лише за умови наявності в закладі освіти спеціалізованого укриття, системи оповіщення та інших чинників.

На Харківщині дозволили відновити традиційне офлайн навчання у закладах освіти. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Щойно на засіданні Ради оборони ухвалили рішення про дозвіл на відновлення традиційного офлайн навчання у закладах освіти", - написав він у Telegram, водночас зауваживши, що офлайн навчання буде можливим лише за умови наявності в закладі освіти спеціалізованого укриття, що відповідає вимогам законодавства, готовності системи оповіщення та іншого.

Рішення Ради оборони стосується дошкільної, шкільної, фахової, передвищої, вищої освіти.

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При цьому Синєгубов підкреслив, що остаточне рішення про формат навчання у кожному конкретному закладі ухвалюватимуть безпосередньо його засновники та керівництво.

"Наголошую, наявність спеціальних укриттів, що відповідають вимогам ДБН, готовність системи оповіщення, визначення шляхів евакуації, створення запасів води та медикаментів, проведення уроків безпеки щодо дій у разі повітряної тривоги – є обовʼязковою вимогою", - підкреслив голова ОВА.

Ситуація з обстрілами на Харківщині

Території Харківської області майже не щодня потерпають від обстрілів окупантів. Ворог застосовує різні типи озброєнь. Зокрема, 4 липня російські терористи вдарили по місту Первомайський на Харківщині, внаслідок чого відомо про щонайменше 31 пораненого, серед яких 10 дітей. У прокуратурі заявили, що обстріл житлового району було здійснено ракетою "Іскандер". У місті пошкоджено скління 8 багатоповерхівок.

Протягом доби 3 липня ворог обстріляв з мінометів та артилерії населені пункти Харківського, Чугуївського району та Куп’янського районів.

28 червня на Харківщині в селі Вовчанські Хутори внаслідок обстрілу окупантів загинули троє чоловіків.

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