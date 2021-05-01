Участь у церемонії всередині Храму Гробу Господнього зможуть взяти лише 2,5 тисячі вірян.

1 травня близько 13.00 за київським часом в Єрусалимському Храмі Гробу Господнього розпочнеться щорічна урочиста церемонія сходження благодатного вогню.

Стежити за сходженням благодатного вогню 2021 в Єрусалимі можна буде в онлайн-режимі.

Сходження Благодатного вогню в 2021 році, як і в попередньому, знову відбуватиметься в умовах карантину. Участь у церемонії всередині Храму Гробу Господнього зможуть взяти лише 2,5 тисячі вірян. При цьому у них повинні бути сертифікати вакцинації.

Однак сходження Святого Світла можна буде спостерігати онлайн, оскільки на весь світ буде здійснюватися трансляція з храму.

Що означає Благодатний вогонь

Благодатний вогонь в перекладі з грецької мови має значення Святе світло. Так називається вогонь у Великодній церемонії виносу запалених свічок з Гробу Господнього (Кувуклії).

Читайте такожУ поліції очікують, що в храмах на Великдень зберуться понад мільйон вірянЦей вогонь символізує нерукотворне світло Воскресіння Христового. А винос Благодатного вогню в Єрусалимі уособлює вихід з гробу "світла істинного" - воскреслого Спасителя Ісуса Христа. Його поява напередодні Великодня за молитвами Патріарха, духовенства і паломників вважають "дивом сходження Благодатного вогню".

Особливості церемонії в 2020 році

Церемонія Благодатного вогню в цьому році буде відкрита для набагато більшого числа вірян. Цього року 2 500 вірян, які вписуються в рамки "зеленого стандарту" (мають сертифікати вакцинації - ред.) отримають можливість брати участь у церемонії всередині Храму Гробу Господнього.

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Автор: Ольга Броскова