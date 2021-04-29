Церемонія Благодатного вогню цього року буде відкрита для набагато більшої кількості віруючих, ніж минулого року.

У церемонії Благодатного вогню в Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі цього року зможуть взяти участь 2,5 тисячі вірян.

Про це повідомила на прес-конференції директор департаменту світових релігій в МЗС Ізраїлю Шарон Регев.

"Церемонія Благодатного вогню в цьому році буде відкрита для набагато більшого числа вірян. Цього року 2 500 вірян, які вписуються в рамки "зеленого стандарту" (мають сертифікати вакцинації - ред.) отримають можливість брати участь у церемонії всередині Храму Гробу Господнього", - сказала Регев.

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Великдень в умовах карантину

Великдень у 2021 році в Україні православні християни святкують 2 травня.

Глава МОЗ Максим Степанов очікує зростання кількості хворих на коронавірус після церковних свят. З огляду на стабільно високу захворюваність міністр порадив громадянам не йти до храму і не святити паску.

Слова Степанова підтримав й митрополит Епіфаній. Він зауважив, що прихожанам з груп ризику найкраще простежити за великодньою месою онлайн з дому.

Храми ПЦУ у Великдень будуть відкриті, проте церква зробить усе можливе, аби убезпечити вірян у часи пандемії. Зокрема, планується масове освячення пасок на хлібокомбінатах.

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Автор: Денис Прядко