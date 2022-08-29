Триває процедура передачі арештованих активів в управління АРМА.

У Львівській області накладено арешт на 3 земельні ділянки загальною вартістю понад 2 млн грн.

Як повідомляє прес-центр Служби безпеки України, ці наділи незаконно опинились у власності дружини народного депутата Віктора Медведчука Оксани Марченко. Наразі триває процедура їх передачі в управління держави.

"За попередньою інформацією, у 2009 році райдержадміністрація прийняла незаконне рішення безоплатно передати земельну ділянку із державної власності приватному підприємству. При цьому не було зроблено жодних змін у "Книзі записів про державну реєстрацію державних актів на право власності". Згодом підприємці, з метою заволодіти активами "на законних підставах", внесли завідомо недостовірні відомості в офіційні документи, розбили земельний наділ на 3 окремі ділянки та оформили їх як власність компанії. На захопленій таким чином землі, розташованій у туристично привабливому регіоні Стрийщини, зловмисники розпочали будівництво об’єктів туристичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

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У СБУ встановили, що кінцевим бенефіціаром вищезгаданої компанії є Оксана Марченко, внесена до санкційних списків РНБО.

Наразі Сколівський районний суд задовольнив ініційований СБУ позов щодо арешту цих об’єктів нерухомого майна.

Триває процедура передачі арештованих активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Як повідомляв УНІАН, народний депутат Віктор Медведчук, який підозрюється у державній зраді та сприянні тероризму, перебуває під арештом.

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