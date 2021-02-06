Йдеться про Володимира Здоренка, 1971 року народження, який був засуджений у Криму за крадіжку. У 2019 році українця вивезли до сусідньої Росії для відбування покарання.

У п'ятницю, 5 лютого, у виправній колонії російської республіки Адигея через неналежне надання медичної допомоги помер громадянин України – ув’язнений Володимир Здоренко, 1971 року народження.

Про це Кримській правозахисній групі повідомив провідний експерт регіонального центру прав людини Роман Мартиновський.

За його інформацією, Здоренко був засуджений в Криму за крадіжку. У 2019 українця вивезли до сусідньої Росії для відбування покарання.

Мартиновський наголосив, що в місцях позбавлення волі ув’язненого заразили ВІЛ-інфекцією. Українцю не було надано необхідної медичної допомоги, що є порушенням Міжнародного гуманітарного права.

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Як зазначає Кримська правозахисна група, відповідно до статті 38 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, особи, які перебувають під захистом, мають право на медичну допомогу та лікування в лікарні такою ж мірою, як і громадяни держави, на території якої вони знаходяться, якщо цього потребує стан їхнього здоров'я.

Стаття 76 Конвенції стосується зобов'язань держави-окупанта щодо особливо вразливої категорії - осіб, які перебувають під захистом і звинувачених у вчиненні злочину. Окупаційні органи повинні встановити для таких осіб санітарний та харчовий режими, які є достатніми для підтримання їх здоров'я, нагадують правозахисники.

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, ввівши на територію півострова військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

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Автор: Тамара Отовська