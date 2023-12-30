За словами Вєри Йоурової, девіз ЄС "Єдині в різноманітності" якрнайкраще проявивився під час війни в Україні.

Процедура вступу України до Європейського Союзу може зайняти кілька років. Про це в інтерв'ю порталу novinky.cz сказала віце-президент Європейської комісії з питань цінностей та прозорості Вєра Йоурова.

Вона нагадала, що девіз ЄС "Єдині в різноманітності" якнайкраще проявивився під час війни в Україні.

"Те, що наша позиція буде настільки сильною та єдиною після вторгнення Росії в Україну, що один пакет санкцій проти Росії супроводжуватиметься іншим, і що держави будуть готові внести кошти та системи озброєнь, здивувало не лише низку експертів, а й особливо сам Кремль. Росія розгорнула інформаційну кампанію і хотіла переконати європейців, що українці не заслуговують на свою державу. Нічого не вийшло", - підкреслила Йоурова.

Вона також прокоментувала "демарш" Угорщини у питанні підтримки України з боку Європейського Союзу.

"Я відчула велике полегшення, коли прем’єр-міністр Угорщини Орбан вийшов із зали засідань, випив кави за лаштунками і тим самим дав змогу розпочати переговори про вступ з Україною. Однак не було жодного зв’язку з вивільненням заблокованих грошей для Угорщини. ... Ми вичерпали всі варіанти, щоб змусити Угорщину внести зміни в судову систему. Треба сказати, що угорський уряд справді їх підготував. Поки що зміни тільки на папері, але якщо вони не запрацюють на практиці, ми можемо повернутися до блокування грошей. Віктор Орбан це знає", - розповіла віце-президент Єврокомісії.

Вступ України до ЄС - останні новини

У Єврокомісії сказали, через скільки років Україна зможе вступити в ЄС. За словами голови представництва Європейської комісії в Австрії Мартіна Зельмаєра, процес вступу України до Європейського Союзу може зайняти від шести до одинадцяти років.

14 грудня Єврорада дозволила почати переговори про вступ України до Євросоюзу.

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