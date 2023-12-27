Схема передбачає, що країни-учасниці нададуть гарантії бюджету ЄС, що дозволить Європейській комісії запозичити до 20 млрд євро на ринках капіталу для України.

Європейський Союз готує резервний план для виділення Україні допомоги на суму до 20 млрд євро, в обхід вето премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана, пише Financial Times.

Після того, як лідери ЄС не змогли узгодити запропонований чотирирічний пакет допомоги Україні на суму 50 млрд євро на початку цього місяця, чиновники почали шукати альтернативи, на випадок, якщо розбіжності в блоці не вдасться вирішити. Зокрема, набула популярності одна з моделей, що фінансується за рахунок боргу, як найбільш практичний спосіб надання підтримки.

"Ця схема передбачає, що країни-учасниці нададуть гарантії бюджету ЄС, що дозволить Європейській комісії запозичити до 20 млрд євро на ринках капіталу для Києва наступного року, кажуть поінформовані джерела. Точні умови все ще обговорюються, і остаточна сума буде встановлена відповідно до потреб України", - пише FT.

Як зазначає видання, механізм схожий на структуру, яка використовувалася в 2020 році, коли Єврокомісія надала країнам ЄС до 100 млрд євро дешевого фінансування для короткострокових схем підтримки робочих місць під час пандемії Covid.

"Важливо, що цей варіант не вимагатиме гарантій від усіх 27 країн-членів ЄС, якщо основними учасниками будуть країни з найвищими кредитними рейтингами. Це дозволило б ЄС обійти вето Угорщини, оскільки не вимагало б одностайної підтримки", - зазначає FT.

Зазначається, що деякі країни, включаючи Німеччину та Нідерланди, потребуватимуть схвалення парламентів для надання національних гарантій, однак чиновники сподіваються, що допомогу Україні вдасться надати до березня.

Водночас одним із недоліків цієї схеми, порівняно з початковою пропозицією, що базувалася на бюджеті ЄС, є те, що вона буде обмежена кредитами і не включатиме грантів.

Крім того, ще одним запасним варіантом є перенесення структури фінансування, яка використовувалася цього року, за якою ЄС надав Україні 18 млрд євро дешевих кредитів, на кілька місяців і до року. Цей варіант потребував би згоди переважної більшості країн.

При цьому незалежно від обраної моделі, ЄС пообіцяв Україні надати фінансування найпізніше до березня.

Допомога Україні від ЄС - що відомо

14-15 грудня у Брюсселі пройшов саміт ЄС, на якому Європейська Рада дозволила почати переговори про вступ України до ЄС. Водночас ЄС не зміг ухвалити новий чотирирічний план макрофінансової допомоги Україні із загальним кошторисом близько 50 мільярдів євро. Гроші мали бути виділені з бюджету ЄС. Вето на це рішення наклала Угорщина.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що країни-члени ЄС, які бажають підтримати Україну фінансово, мають підписати окрему угоду про фінансування Києва поза межами бюджету ЄС. Сама Угорщина допомагати Україні звісно ж не планує.

Однак лідери домовилися про проведення саміту 1 лютого 2024 року, на якому проголосують фінансове питання по допомозі Україні.

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