Переговори з Україною є частиною європейської архітектури безпеки, каже Зельмаєр.

Процес вступу України до Європейського Союзу може зайняти від шести до одинадцяти років. Таку думку висловив голова представництва Європейської комісії в Австрії Мартін Зельмаєр.

"Австрії знадобилося шість років, Іспанії - одинадцять. Україна може опинитися десь посередині", - сказав він в інтерв'ю газеті Kleine Zeitung. Також Зельмаєра запитали, чи не є рішення про початок переговорів про вступ України до ЄС "порожньою обіцянкою, як це було у випадку з Туреччиною".

"Переговори про вступ - це конкретна обіцянка стати постійним членом європейської сім'ї. Однак для цього необхідно рухатися в бік ЄС. Туреччина віддалилася від ЄС. На відміну від неї ми бачимо Україну в самому серці ЄС. Переговори з нею є частиною нашої архітектури безпеки. Європа не повинна повертатися до похмурих часів XIX століття, коли агресор вторгається до свого сусіда, щоб анексувати землю", - відповів він.

Також глава представництва Єврокомісії зазначив, що з 2016 року Україна прийняла 70% законів ЄС. "Однак багато чого ще належить зробити, я маю на увазі, зокрема, незалежність судової системи та ефективність адміністрації", - додав Зельмаєр.

Шлях України до ЄС: останні новини

Нагадаємо, що в лютому президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. Влітку на саміті ЄС у Бельгії країні надали статус кандидата.

14 грудня президент Європейської Ради Шарль Мішель оголосив, що вони схвалили початок переговорів про вступ до Євросоюзу з Україною та Молдовою.

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