За її словами, є дві головні причини виїзду учнів старших класів.

Україна має виробити державну політику щодо повернення біженців. Треба працювати над поверненням як дорослих громадян, так і молоді.

Таку думку в інтерв'ю Укрінформу висловила освітня омбудсменка Надія Лещик, коментуючи проблему виїзду з країни учнів старших класів. За її словами, статистичних даних за віком немає, однак країну залишають як хлопці, так і дівчата.

Директори та вчителі розповідають, що кількість одинадцятикласників, які навчаються в очному форматі, знижується протягом року - частина дітей переводяться на дистанційне навчання і виїздять за кордон, де адаптуються до життя в іншій країні.

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За словами Лещик, першою причиною виїзду для дітей та їхніх батьків є безпекове питання. Також їх тривожить інформація про те, що в країні можуть знизити мобілізаційний вік:

"Що примушує виїжджати? Ці повідомлення про мобілізацію з 18 років також лякають батьків. Інколи дивишся на дітей за кордоном і бачиш, що вони не завжди можуть там адаптуватися, є проблеми. Їм було б краще тут. Але ми мусимо говорити про те, що змусить їх повернутися".

Згідно з опитуванням уповноваженого з прав людини, для повернення біженцям є важливими наявність в Україні житла, роботи та родичів. Також для доволі великого відсотку батьків важливі перспективи освітньої сфери.

З України виїжджає молодь

Як відомо, після 11‑го класу чимало українських школярів та їхні родини вирішують, що діти продовжуватимуть навчання за кордоном. Це пов’язано з побоюваннями щодо безпеки і мобілізації, а також з освітніми перспективами.

Відтік кваліфікованих випускників може призвести до дефіциту фахівців, особливо технічних, і підірвати потенціал країни. Крім того, виїзд молоді прискорює вже існуючий спад кількості населення.

Раніше керівник дистанційної комерційної школи Володимир Страшко заявив, що отримує безліч звернень від батьків старшокласників, яких хочуть вивезти за кордон.

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