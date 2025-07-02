Він назвав головні умови повернення тих, хто виїхав.

Україна сподівається, що після припинення війни додому повернуться близько 70-80% біженців, які залишили країну.

Про це в інтерв'ю іспанській газеті El Pais заявив український прем'єр-міністр Денис Шмигаль, коментуючи озвучені журналістом дані про те, що після війни лише 30% громадян України планують залишити Іспанію. За словами Шмигаля, опитування свідчать про те, що головними умовами повернення людей є безпека та можливості працевлаштування:

"Безпека буде тоді, коли закінчиться війна. Зайнятість прийде, якщо ми почнемо проєкти реконструкції в Україні та відновлення житла. З плином часу і затягуванням війни відсоток біженців, які чітко заявили, що хочуть повернутися в Україну, зменшився, але ми все ще очікуємо, що 70-80% українців повернуться додому і підтримають економіку під час процесу відновлення, маючи роботу і безпеку".

Біженці з України у Європі

Як відомо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європейський Союз активував Директиву про тимчасовий захист.

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Вона гарантує українським біженцям право на проживання, працевлаштування, доступ до освіти, медичних послуг та соціальної підтримки.

За даними Євростату, станом на кінець листопада статус тимчасового захисту у країнах Євросоюзу мали 4,2 мільйона громадян України. Найбільше українців прийняли Німеччина, Польща та Чехія.

На початку року Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців повідомляло, що 61% біженців з України хочуть повернутися додому.

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