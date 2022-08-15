Одна з них буде присвячена річниці Незалежності України та шести місяцям активної фази війни.

"Укрпошта" планує випустити в серпні дві нові марки.

Про це під час інформаційного телемарафону повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"У серпні буде дві марки. Одна з них присвячена річниці нашої незалежності та шести місяцям активної фази війни. Далі я обіцяв Патрона (пес, який допомагає чернігівським саперам – УНІАН). Далі ми готуємо ескізи на відповідні архітектурні споруди, які тимчасово виконують невдалу роль у цій війні", - сказав він.

Війна в Україні та марки:

12 квітня "Укрпошта" ввела в обіг поштову марку "Російський військовий корабель, йди ...! Героям слава!" накладом 1 млн штук.

23 травня в продаж була випущена марка "Російський військовий корабель... Все!". За перший день продажу було реалізовано близько 800 тис.цих марок.

"Укрпошта" з 28 липня ввела в обіг нову поштову марку "Добрий вечір, ми з України".

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