Також влада міста планує відкрити для пацієнтів з коронавірусом відділення на 120 ліжок.

В Одесі для лікування хворих з COVID-19 і підозрою на це захворювання відкрито відділення на 90 ліжок.

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Як повідомили журналістам у мерії Одеси, з 27 листопада почався прийом пацієнтів з підозрою на коронавірус в лікарні №5, яка знаходиться по вул.Троїцькій, 37.

Відділення відкрито на 90 ліжок, серед яких 8 реанімаційних.

Зазначається, що відділення забезпечене необхідним медичним обладнанням, в ньому проведено розмежування зон для поділу потоків пацієнтів. У палатах розміщуються від двох до чотирьох хворих. Діє цілодобовий пост лікаря-анестезіолога.

До теперішнього часу у відділенні забезпечена робота 15 кисневих "точок", ще 25 під'єднають найближчим часом. Зараз подача кисню у відділенні забезпечується з балонів, а вже найближчим часом будуть встановлені кріоциліндри на 175 літрів кожен. Крім того, очікується отримання п'яти двотонних кріоциліндрів.

Також у приміщеннях на Троїцькій є комп'ютерний томограф, за кошти міського бюджету забезпечено харчування.

В іншому відділенні міськлікарні №5, на Лідерсовському бульварі, також забезпечуватимуть лікування пацієнтів з лабораторно підтвердженим COVID-19. Тут проведуть капітальний ремонт приміщень дитячого відділення, що дозволить розгорнути ще 120 ліжок по 19.

За інформацією Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України, на ранок 28 листопада в області зареєстровано 42 754 випадки-19. З них 18 301 - в Одесі.

За останню добу в регіоні зареєстровано 1 337 нових випадків захворювання, з них 689 - в одеситів.

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Автор: Лариса Козова