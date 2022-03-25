67% вважають, що жодних проблем між україномовними та російськомовними громадянами в Україні не існує.

Сьогодні абсолютна більшість українців (83%) виступають за те, щоб українська була єдиною державною мовою в країні.

Про це йдеться у результатах опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

"Безпрецедентне єднання суспільства на тлі війни різко вплинуло і на ставлення до статусу мови: сьогодні абсолютна більшість (83%) за те, щоб українська була єдиною державною мовою в Україні. Така думка домінує в усіх макрорегіонах, вікових та мовних групах", - зазначають соціологи.

За надання державного статусу російській мові до війни виступали майже чверть, а сьогодні – лише 7%, йдеться у результатах опитування.

"У мирний час за надання статусу державної російській мові традиційно виступали жителі півдня та сходу. Але навіть у цих регіонах таких було лише третина, а сьогодні їх кількість зменшилась майже вдвічі", - констатували автори дослідження.

Крім того, сьогодні більшість (67%) вважають, що жодних проблем між україномовними та російськомовними громадянами в Україні не існує.

"19% вважають, що мовна проблема існує, але вона не є настільки важливою. Лише 12% вважають, що це питання є загрозою для внутрішньої безпеки", - зазначають соціологи.

Вони також зауважують, що тези про наявність проблеми у мовній сфері є популярними не серед російськомовного населення, а саме у західних регіонах, де українська домінує в усіх сферах.

"Важливо, що згідно з попереднім дослідженням, лише 2% українців вважають, що Росія прийшла захищати російськомовних громадян України – цей міф українці не прийняли", - наголошують автори дослідження.

Так, підсумовують вони, "мовна проблема" та намагання розпочинати дискусії навколо цієї теми не мають підтримки у більшої частини населення. Ця проблема, зазначають соціологи, носить "суто політичний і частково локальний характер".

"Попри це, більшість громадян, незалежно від мови спілкування, усвідомлюють, що у нас один спільний ворог – Росія, яка намагається знищити нашу державність. Найбільш постраждалими від дій агресора є саме російськомовні міста сходу. В лавах Збройних сил України поруч воюють україномовні та російськомовні і вони об'єднані єдиною метою – перемогою над ворогом. Після перемоги можна очікувати продовження змін у мовній самоідентифікації громадян та розширення використання української мови у всіх сферах", - йдеться у повідомленні.

***Аудиторія проведеного 19 березня опитування – населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність – 1 тис. респондентів. Метод опитування – CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%

Як раніше повідомляв УНІАН, серед українців, які мали роботу до війни, половина (53%) сьогодні не працюють. Водночас 22% працюють у звичному режимі, 21% - віддалено або частково, лише 2% - знайшли собі нову роботу.

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