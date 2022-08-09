Оформити дозвіл можна буде у "Дії" безкоштовно

У Міністерстві цифрової трансформації України працюють над спрощенням процедури оформлення дозволу для дитини на виїзд за кордон. Вже незабаром таку довідку можна буде отримати за допомогою кількох кліків у "Дії".

Віце-прем'єр Михайло Федоров у своєму Telegram розказав про нові можливі у застосунку "Дія", наголосивши, що оформлення дозволу на виїзд дитини за кордон – з паперового та забюрократизованого минулого.

"Треба знайти всі паперові документи та свідоцтва, а головне – час та гроші на нотаріуса. А ще – носити завірену нотаріусом паперову заяву із собою. Її можна випадково втратити, і доведеться ще раз проходити всю процедуру спочатку", – пояснив Федоров.

За його словами, більшість країн ЄС вже запровадили певну електронну форму для такого дозволу. У Франції – її можна просто завантажити з сайту. Італія, Німеччини та Литва – відмовились від неї взагалі.

Федоров обіцяє, що оформлення буде доступним у смартфоні і абсолютно безкоштовним. Ініціативу Мінцифри та Мін'юсту парламент підтримав в першому читанні.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що у застосунку "Дія" з’явиться англомовна версія закордонного паспорту, водійських прав та техпаспорту.

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