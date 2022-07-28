Комплексний іспит стосуватиметься знання основ Конституції України, історії України та української мови.

Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради проєкт закону про умови набуття громадянства України.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Сьогодні наш Уряд подав до Верховної Ради проєкт закону щодо умов набуття громадянства України", - зазначив він.

За словами очільника уряду, після ухвалення цього закону для отримання українського громадянства необхідно буде скласти комплексний іспит зі знання основ Конституції України, історії України та української мови.

"Ті ж, хто отримає громадянство за визначні заслуги перед Україною, або ті, хто проходять службу в Збройних Силах України й отримали громадянство, мають скласти три відповідні іспити протягом двох років із часу його отримання", - зауважив він.

Шмигаль наголосив, що "Громадянство України - це привілей, який потрібно заслужити знаннями й повагою до основоположних засад нашої країни".

Як повідомляв УНІАН, петиція про введення обовʼязкового іспиту для отримання громадянства України була зареєстрована 23 травня і набрала необхідні 25 тисяч голосів для розгляду.

8 липня президент Володимир Зеленський відповів на електронну петицію та передав її до Кабінету міністрів, доручивши прем’єр-міністру розглянути можливість запровадження змін.

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