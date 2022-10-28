Розширено коло свідків, які беруть участь у процедурі встановлення особи під час отримання паспорта після досягнення 18 років.

Уряд спростив порядок оформлення паспортних документів під час воєнного стану.

Про це повідомляє у Telegram Міністерство внутрішніх справ.

Зазначається, що сьогодні уряд прийняв постанову "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України".

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У МВС зауважують, що прийнятими змінами врегульовуються питання, які значно спрощують порядок оформлення паспортних документів під час воєнного стану, зокрема, передбачено можливість: оформлення закордонними дипломатичними установами паспорта громадянина України для виїзду за кордону дитині на підставі звернення лише одного з батьків; формування е-паспорта громадянина України, е-паспорта громадянина України для виїзду за кордон особам, які не змогли отримати виготовлений документ через тимчасову окупацію території України або активні бойові дії. Також передбачено можливість завершення процедури оформлення документів територіальним підрозділом ДМС, який не здійснював прийом заяв; пересилання виготовлених документів для їх видачі від одного територіального підрозділу ДМС до іншого в межах України, а також за кордон; отримання виготовленого закордонного паспорта дитини іншою особою, яку визначатимуть батьки або інші законні представники.

В МВС зазначають, що розширено коло свідків, які беруть участь у процедурі встановлення особи під час отримання паспорта після досягнення 18 років, й надано можливість здійснювати її у режимі відеоконференцзв’язку (у разі неможливості членам сім’ї бути присутніми особисто).

Постанова набирає чинності через 15 днів з дня її опублікування.

Документи в Україні під час війни

В Україні паспорти з закінченим у період воєнного стану терміном дії будуть дійсними. Такі документи підлягатимуть обов’язковому обміну протягом 30 днів з моменту скасування в Україні воєнного стану.

З 1 листопада зросте вартість термінового оформлення внутрішнього паспорта, закордонного паспорта та проїзного документу біженця.