Такі документи підлягатимуть обов’язковому обміну протягом 30 днів з моменту скасування в Україні воєнного стану.

Кабінет міністрів врегулював питання використання документів, що засвідчують особу, термін дії яких закінчився у період воєнного стану.

Про це йдеться у повідомленні на урядовому порталі.

"На період дії воєнного стану паспорти громадян України у формі картки, терміни дії яких закінчилися під час війни, та паспорти громадян України зразка 1994 року, до яких не вклеєно фотокартки при досягненні 25- чи 45-річного віку (якщо термін вклеювання фотокартки настав у період воєнного стану), є документами, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України. Також вищезазначені документи підлягатимуть обов’язковому обміну протягом 30 днів з моменту припинення або скасування в Україні воєнного стану", – пояснюється у повідомленні.

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Також в уряді повідомили про можливість в’їзду та законного перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства, крім громадян РФ, на підставі посвідки на тимчасове або постійне проживання, термін дії яких закінчився або які підлягають обміну після 24 лютого 2022 року.

"Зазначена норма діятиме під час воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення або скасування", – зазначили в уряді.

За даними влади, в Україні через війну понад 7 млн українців стали внутрішньо переміщеними особами. З них понад мільйон – діти.

Українські паспорти

Громадянам України, які через війну виїхали за кордон, дозволили отримувати відразу два паспорти: внутрішній і закордонний.

18 жовтня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект про введення іспиту з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою для отримання українського громадянства.

А 19 жовтня стало відомо, що в Україні з 1 листопада зросте вартість термінового оформлення внутрішнього паспорта, закордонного паспорта, проїзного документу біженця та ще низки документів.

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