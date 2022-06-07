Поміж іншого планують змінити навчальну програму з предмета "Захист Вітчизни", зосередивши увагу школярів на практичному боці питання - окремим блоком хочуть додати вивчення мінної безпеки.

Міністерство освіти і науки готує зміни до шкільних навчальних програм з таких предметів, як захист Вітчизни, зарубіжна література, історія України та всесвітня історія.

Про це розповів заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко в ефірі всеукраїнського телемарафону.

За його словами, до середини червня група спеціалістів має подати Міносвіти пропозиції щодо змін у програмах цих предметів.

"Зараз працюють групи високопрофесійних спеціалістів, які створюють зміни до навчальних програм. До 15 червня ці групи мають подати результати до Міносвіти, і ці зміни ми будемо вносити окремими нормативними документами", – пояснив Вітренко.

За його словами, передусім, планують змінити навчальну програму з предмета "Захист Вітчизни", зосередивши увагу школярів на практичному боці питання. Зокрема, окремим блоком хочуть додати вивчення мінної безпеки.

"Діти мають знати, вміти, буде посилено національно-патріотичне виховання і буде окремий блок, який стосуватиметься протимінної діяльності. Щоб діти усвідомлювали, що не можна чіпати, що становить для них небезпеку", – пояснив заступник глави Міносвіти.

Крім того, змінені також будуть навчальні програми із зарубіжної літератури, історії України та всесвітньої історії. Зокрема, із програми зарубіжної літератури мають намір виключити роман російського письменника Льва Толстого "Війна и мир".

"Такого в Україні вивчати не будуть. Усе, що оспівує орківські війська, зникне з програми зарубіжної літератури", – наголосив Вітренко.

Крім того, заступник глави Міносвіти повідомив, що наразі тривають дискусії про те, чи варто залишати у програмі зарубіжної літератури когось із російських письменників. При цьому заявив, що програму з цього предмету оновлять.

Що стосується Історії України та всесвітньої історії, то Міносвіти планує змінити вимоги методології їх викладання.

"Історія України та всесвітня історія – ми горді тому, що вже ґрунтуємося на національних українських архівних документах. Будуть внесені зміни в методологію викладання історії (України) та світової історії, робочі групи ретельно опрацьовують всі ці зміни і буде виписано взаємовідносини між українською нацією та "руським міром" на основі історичної правди", - розповів Вітренко.

За його словами, відомство також опрацьовує питання видання нових підручників.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявив, що Міністерство освіти та науки вирішило переглянути шкільну програму з зарубіжної літератури та скоротити в ній російських письменників. За його словами, таке рішення було прийнято, оскільки в даний час усе, що стосується російського викликає внутрішнє обурення та агресію у українців.

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