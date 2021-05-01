Благодатний вогонь в перекладі з грецької мови має значення Святе світло.

Благодатний вогонь зійшов у Велику суботу напередодні Великодня в храмі Гробу Господнього в Єрусалимі.

Що означає Благодатний вогонь

Благодатний вогонь в перекладі з грецької мови має значення Святе світло. Так називається вогонь у Великодній церемонії виносу запалених свічок з Гробу Господнього (Кувуклії).

Читайте такожУ поліції очікують, що в храмах на Великдень зберуться понад мільйон вірянЦей вогонь символізує нерукотворне світло Воскресіння Христового. А винос Благодатного вогню в Єрусалимі уособлює вихід з гробу "світла істинного" - воскреслого Спасителя Ісуса Христа. Його поява напередодні Великодня за молитвами Патріарха, духовенства і паломників вважають "дивом сходження Благодатного вогню".

Особливості церемонії у 2021-му році

Церемонія Благодатного вогню в цьому році була відкрита для набагато більшого числа вірян. Цього року 2 500 вірян, які вписуються в рамки "зеленого стандарту" (мають сертифікати вакцинації - ред.) отримали можливість брати участь у церемонії всередині Храму Гробу Господнього.

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Автор: Ольга Броскова