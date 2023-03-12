Для цього будуть внесені відповідні зміни до державного бюджету України.

У Верховній Раді мають намір збільшити військові видатки на понад 500 мільярдів гривень.

Про це повідомляє народний депутат, перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Депутат зауважив, що знову плануються зміни в державному бюджеті на 2023-й рік. За його словами, внесення змін до закону про держбюджет планується ухвалити вже цього місяця.

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"Будуть збільшені військові видатки на більше ніж півтрильйона грн. Так, це не помилка, збільшення на 500+ млрд грн", - повідомив Железняк.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що розбудова сильної української армії буде головним завданням уряду цього року. Нещодавно голова уряду повідомив, що державний борг України протягом 2022 року зріс на 13 млрд доларів - до 111 млрд доларів.

У лютому Верховна Рада ухвалила перші зміни до держбюджету на 2023 рік, збільшивши видатки на 5,5 млрд грн.

Також, за словами президента Володимира Зеленського, у березні уряд підготує зміни до державного бюджету, які потрібні громадам для бюджетної стійкості.

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