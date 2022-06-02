Відсьогодні, 2 червня, у Києві дозволили продаж алкогольних виробів у магазинах з 11:00 до 19:00.
Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляється на сайті КМДА.
Він окремо нагадав, що продаж алкоголю в закладах громадського харчування можливий з 11:00 до 22:00.
Продаж алкоголю в умовах війни:
24 лютого Росія вдерлася на територію незалежної України.
З перших днів вторгнення в багатьох регіонах України було введено повну заборону на продаж алкоголю. З часом, обмеження почали послаблювати.
Продаж алкоголю в магазинах був дозволений з 11:00 до 16:00.
З 16 травня, в Києві дозволили продаж алкогольних виробів у закладах громадського харчування з 11:00 до 22:00.
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