Продаж алкоголю в закладах громадського харчування в столиці можливий з 11:00 до 22:00.

Відсьогодні, 2 червня, у Києві дозволили продаж алкогольних виробів у магазинах з 11:00 до 19:00.

Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляється на сайті КМДА.

Він окремо нагадав, що продаж алкоголю в закладах громадського харчування можливий з 11:00 до 22:00.

Продаж алкоголю в умовах війни:

24 лютого Росія вдерлася на територію незалежної України.

З перших днів вторгнення в багатьох регіонах України було введено повну заборону на продаж алкоголю. З часом, обмеження почали послаблювати.

Продаж алкоголю в магазинах був дозволений з 11:00 до 16:00.

З 16 травня, в Києві дозволили продаж алкогольних виробів у закладах громадського харчування з 11:00 до 22:00.

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