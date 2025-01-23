Гроші нараховувались військовим, які не знаходилися у зоні ведення активних бойових дій, особам, котрі взагалі не проходили службу або самовільно залишили військову частину.

Підозру отримали 13 військовопосадовців за незаконне нарахування понад 13 млн грн додаткових виплат.

Як повідомили у Нацполіції, кошти нараховувались військовим, які не знаходилися у зоні ведення активних бойових дій, особам, котрі взагалі не проходили службу або самовільно залишили військову частину.

Серед підозрюваних - командири частин, керівники та службовці окремих підрозділів, колишній начальник обласного ТЦК та СП. За вказівкою одного з фігурантів підлеглі навіть незаконно видобували корисні копалини та ремонтували його будинок та його родичів.

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Так, на Черкащині командир військової частини підписав наказ про виплату додаткової винагороди 91 військовому, який не брав участь у бойових діях. В цьому випадку сума незаконно нарахованих коштів сягнула 5 945 000 грн.

Подібна ситуація і в Чернігівській області. Єдина різниця - в сумі виплачених коштів. Тут начальник штабу військової частини преміював додатковою винагородою службовців на загальну суму 412 500 грн.

В Одеській області т.в.о. помічника командира військової частини з фінансово-економічної роботи безпідставно нарахувала чотирьом особам, які самовільно залишили частину, понад 545 000 грн, а заступник начальника штабу іншої військової частини за підробленими документами отримав безпідставно 670 000 грн.

А на Тернопільщині командир та начальник підрозділу взводу нарахували та виплатили понад мільйон гривень службовцям, які згідно з наказами перебували у районі ведення бойових дій, а фактично знаходилися за місцем проживання.

У Дніпропетровській області підозру отримав колишній обласний воєнком – нараховував понад мільйон гривень у якості виплат особам, які військову службу не проходили.

На Хмельниччині командир бригади виплатив п’ятьом військовослужбовцям нібито за участь у бойових діях по 30 тис. грн поки вони ремонтували його будинок та його родичів. Крім того, ці особи, використовуючи спеціальну військову техніку, займались незаконним видобутком вапняку та будівельного каменю для будівельних робіт. Сума завданих збитків понад мільйон гривень.

На Львівщині командир батальйону безпідставно виплатив майже 370 000 грн, а в Рівненській області командир роти нарахував військовій 740 000 грн. На Закарпатті працівниця військової частини ввела в оману своє керівництво про нібито своє перебування на службі на певній дільниці та отримала понад 250 000 грн.

В Луганській області оперативники зібрали матеріали, які стали підставою для оголошення підозр двом військовослужбовцям за фактом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів. Як наслідок особи, які не брали участь у бойових діях отримали майже 1 200 000 грн додаткових виплат.

Усім фігурантам слідчі повідомили підозри. Залежно від ролі та участі у протиправній діяльності їх дії кваліфіковані:

- ч. 2 ст. 367 ("службова недбалість");

- ч. 4 ст. 425 ("недбале ставлення до військової служби");

- ч. 2 ст. 364 ("зловживання владою або службовим становищем");

- ч. 4 ст. 409 ("ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом");

- ч. 4 ст. 191 ("привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем");

- ч. 3, 4 ст. 190 ("шахрайство");

- ч. 1 ст. 366 ("службове підроблення") Кримінального кодексу.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Корупція у ЗСУ

21 січня стало відомо про затримання головного психіатра ЗСУ, який за час повномасштабної війни РФ проти України розбагатів на понад мільйон доларів, придбавши нерухомість на Київщині та в Одесі.

Як повідомили у СБУ, ця ж особа є заступником голови Центральної ВЛК та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби.

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