Лікар придбав чотири автівки – дві БМВ Х7, БМВ Х3 та БМВ Х5.

Правоохоронці затримали головного психіатра ЗСУ, який за час повномасштабної війни РФ проти України розбагатів на понад 1 млн доларів, придбавши нерухомість на Київщині та в Одесі.

Як повідомили у пресцентрі СБУ в Telegram, спецслужба за сприяння міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ затримали головного психіатра Збройних Сил. Він же є заступником Голови Центральної ВЛК та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби.

Слідством встановлено, що посадовець з початку повномасштабного вторгнення РФ значно збагатився.

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"Він набув необґрунтованих активів на понад 1 млн доларів США. При цьому фігурант не відображав відповідне майно у своїй декларації та оформив його на свою дружину, доньку, синів та інших сторонніх осіб", - розповіли у СБУ.

Зокрема, протягом 2022-2024 років чоловік придбав в Обухівському районі Київської області приватний будинок та дві земельні ділянки, ще дві квартири у столиці та квартиру в Одесі. Окрім того, психіатр обзавівся чотирма елітними автівками - БМВ Х7 (2024 р. в.), БМВ Х7 та БМВ Х3 (обидві 2022 р. в.) та БМВ Х5 (2023 р. в.). Також лікар придбав й інше майно, деталі про яке не розголошується.

Під час обшуків слідчі знайшли у нього 152 тис. доларів та 34 тис. євро.

Наразі фігуранту готується повідомлення про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 368-5 (незаконне збагачення); ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та накладення арешту на активи посадовця. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як уточнили у Офісі Генерального прокурора України у Facebook, фігурант також є начальником психіатричної клініки Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь". Серед активів - приватний будинок площею 285,2 кв. м.

Що ще відомо про затримання правоохоронцями за останній місяць

Нагадаємо, вчора, 20 січня, правоохоронці затримали вже колишнього командира 155 окремої механізованої бригади ЗСУ імені Анни Київської, який допустив масове дезертирство підлеглих, зокрема під час підготовки за кордоном. Встановлено, що командир не поінформував правоохоронні органи про значну кількість військових, які самовільно залишили місця служби під час підготовки з’єднання на території Євросоюзу, а також виконання бойових завдань на східному фронті.

За даними ЗМІ, близько 1700 військовослужбовців самовільно залишили бригаду, коли протягом 9 місяців вона проходила підготовку в Україні, Польщі та Франції.

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