Він перебуватиме під арештом на час досудового розслідування.

Юнаку, який підозрюється у побитті 12-річної дівчинки у Білій Церкві на Київщині, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без права внесення застави. Про це повідомляє Національна поліція України.

"Суд обрав запобіжний захід неповнолітньому за катування та вимагання грошей у 12-річної дитини в Білій Церкві. На час досудового розслідування неповнолітній два місяці перебуватиме під вартою без можливості внесення застави", - йдеться у повідомленні.

У поліції нагадали, що 16-річному юнаку, який фігурує серед інших учасників побиття дівчинки, повідомлено про підозру за фактом катування малолітньої та вимагання у неї коштів (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України)".

Відео дня

Зазначається, що наразі правоохоронці перекваліфікували дії усіх учасників злочину та здійснюють досудове розслідування за фактом катування, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання – до 10 років позбавлення волі.

Матір підозрюваного хлопця заявила журналістам, що відповідальність за скоєне повинен понести не лише він один.

"Робити одну дитину винною ніхто не буде.... З нього зробили демона, хоча насправді це не так", - сказала жінка, додавши, що на сьогоднішнє рішення суду про обрання запобіжного заходу подаватимуть апеляцію.

16-річний юнак заявив, що шкодує про вчинене, але пояснити, навіщо він це зробив, відмовився.

Побиття 12-річної дівчинки у Білій Церкві – що відомо

Поліція розслідує факт знущання та вимагання грошей у 12-річної дівчинки з Білої Церкви. Було встановлено десятьох учасників інциденту – їм від 12 до 16 років.

За даними правоохоронців, підлітки зібралися у місцевому парку, куди запросили 12-річну потерпілу. У подальшому з метою залякування дівчини один з фігурантів, 16-річний хлопець погрожував, вдарив дівчину та розпилив в обличчя газовий балончик. Також цей хлопець психологічно тиснув на дівчинку та вимагав у неї гроші у розмірі 15 тисяч гривень.

Відео побиття дівчинки кількома учасниками конфлікту з’явилося в Інтернеті.

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