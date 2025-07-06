За словами глави держави, Військово-морські сили вже довели, що Україна захищатиме свої інтереси.

Президент України Володимир Зеленський, вітаючи воїнів Військово-Морських сил ЗСУ зазначив, що вони тримають оборону на воді, на суші, прикривають небо та роблять усе для безпеки нашої держави.

Про це йдеться у пості глави держави у Telegram з нагоди Дня Військово-Морських сил Збройних Сил України.

"Разом зі всіма нашими Силами оборони воїни ВМС довели, що Україна здатна й захищатиме свої інтереси. Російського десанту не було й не буде в Одесі, "Москва" пішла на дно, острів Зміїний під контролем України, знищено та пошкоджено 28 російських кораблів та один підводний човен, а "зерновий коридор" функціонує та підтримує продовольчу безпеку світу", - наголосив Зеленський.

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Своєю чергою Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що Україна - морська держава: "Була. Є. І буде".

Він нагадав, що наші військово-морські традиції мають тисячолітню глибину: від княжих флотилій Русі, запорозьких чайок, флоту Української Народної Республіки, який підняв синьо-жовті прапори на Чорному морі понад сто років тому.

За словами Сирського, з початком повномасштабного вторгнення Росії наші Військово-Морські Сили стали одним із ключових чинників української стійкості.

"Ворог намагався відрізати нас від моря, підірвати економіку. Та в результаті - ми відсунули його від наших берегів. Феномен цієї війни в тому, що Україна, маючи обмежений надводний флот, перетворила колись грізний Чорноморський флот Росії на флотилію, яка ховається в бухтах Новоросійська. Ворожий флот фактично усунуто з Криму. І значна частина цієї перемоги - заслуга Військово-Морських Сил України", - зауважив головнокомандувач.

Він звернув увагу, що сьогодні ВМС України – це безпілотні надводні й підводні системи, це берегова оборона, це морська піхота, яка тримає найгарячіші ділянки фронту й на суходолі та ефективно атакує, це високоточна зброя, це технології, які не лише відповідають викликам, а й формують майбутнє.

Ситуація у Чорному морі

Як повідомляв УНІАН, яскравий приклад ефективного протистояння ворогу у морі - це те, що РФ вимушено перейшла на застосування дорогих протикорабельних ракет (ПКР) Х-31 своїми винищувачами, що літають над Чорним морем.

З травня ворожі літаки не ризикують наближатися до українських морських безпілотників у Чорному морі без таких ракет. Росіяни вже давно користуються винищувачами Су-30 для перехоплення українських морських дронів та катерів, однак раніше для цього використовували або гарматне озброєння, або касетні бомби, зауважило видання. Але після того, як у травні в акваторії Чорного моря наш морський дрон збив ворожий винищувач Су-30, росіяни вирішили не ризикувати та змушені витрачати коштовні надзвукові протикорабельні крилаті ракети.

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