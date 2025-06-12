За словами Плетенчука, висадка десанту не є самостійним видом операцій.

Наразі висадка російського десанту на узбережжя Одеси, Одеської області стане самогубством, бо противник не має відповідних успіхів на суходолі, без яких відповідну морську операцію проводити безперспективно.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. Зокрема його запитали про ймовірність десантної вилазки росіян через заяву президента України Володимира Зеленського про плани Москви захопити Одесу.

За словами речника, на початку повномасштабного вторгнення, у 2022 році, загарбники вже намагалися це зробити, маючи значно більш можливості, ніж зараз. Тоді ця спроба завершилася невдачею з багатьох причин, в тому числі через те, що такі операції зазвичай проводять комплексно.

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"Одна з причин – відсутність відповідного успіху суходолом. Тому що такі військові заходи, як правило, не є самостійним видом операцій, враховуючи те, що це – найскладніший вид морських операцій, в принципі. Тому висаджувати зараз десант – це суїцид...", - сказав Плетенчук.

Він наголосив, що зараз російські окупанти не можуть підійти до узбережжя Одещини ближче, ніж на 100 морських миль, - тут чекають їх ракетні підрозділи ВМС.

"Тому наразі це малоймовірно… Якщо повертатися до сухопутної складової, то по дорозі до Одеси щонайменше три серйозні водні перешкоди. Хоча вчора Дмітрій алкогольєвич Медведєв (заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв – УНІАН) заявляв, що вони там готуються на цей вектор так само спрямувати свої зусилля з Дніпропетровської області, але…", - додав Плетенчук.

Путін хоче захопити Одесу - заява Зеленського

Як писав УНІАН, 11 червня під час саміту "Україна - Південно-Східна Європа", який відбувся в Одесі, президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа не може втратити Україну та Молдову, бо це призведе до втручання Кремля в інші країни. Зокрема Москва планує захопити Одесу, а потім вийти до кордону з Молдовою та Румунією. Український лідер наголосив, що вказане місто - серед цілей Москви, яка хоче знищити Одесу, як вже зробила з великою кількістю населених пунктів на окупованих територіях.

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