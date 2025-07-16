Передбачена грошова компенсація депортованим або їх спадкоємцям.

Верховна Рада України ухвалила закон щодо визнання депортованими громадян України, які в рамках операції "Вісла", були примусово переселені з території Польської Народної Республіки, їм передбачена компенсація. Про це повідомила народний депутат України Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу") у Facebook.

Вона зазначає, що за ухвалення в цілому законопроєкту з реєстраційним номером 2038 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово переселені з території Польської Народної Республіки, проголосувало 284 народних депутата України.

При цьому зазначила, що тоді було примусово переселено близько 750 тисяч людей. При цьому вона показало фото її дідуся Антона і бабусі Марії Худзіків, яких в 1945 році примусово переселили із рідного села під Перемишлем на Тернопільщину.

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Вона наголосила, що чьогодні нарешті український парламент визнав це переселення депортацією.

"Нагадаю, що у 1944-1951 роках відбулася примусова депортація українців з території Польщі в рамках операції "Вісла", а також інших переселень, які відбувалися на основі двосторонніх угод між СРСР та Польщею", - написала Кравчук.

За її словами, по суті, це засудження дій тогочасного комуністичного режиму, а переселення, яке мало бути добровільним, перетворилося на примусову депортацію, репресії, втрату домівок, а для декого життя.

Кравчук повідомила, що закон передбачає:

надання переселеним особам статусу депортованих;

компенсація шкоди, заподіяної депортацією, зокрема, у вигляді одноразової грошової допомоги допомоги (розмір, порядок і умови визначатимуться урядом);

у разі смерті такої особи (депортованої) - цю допомогу виплатять спадкоємцям-дружині/чоловіку, або дітям.

Україно-польські відносини

Як повідомляв УНІАН, в липні 2023 року Сейм Польщі ухвалив постанову з нагоди 80-ї річниці Волинської трагедії, яку в Польщі офіційно називають "Волинською різаниною".

В тексті зазначалося, що 11 липня 1943 року на Волині сталася Кривава неділя - кульмінаційний момент Волинської різанини, геноциду, "спланованого керівниками Організації Українських Націоналістів (ОУН) з метою знищення поляків на південно-східному прикордонні, в частині Полісся, Люблінщини та Підкарпаття".

Тема Волинської трагедії є одним із найболючіших епізодів у відносно недавній історії українського та польського народів. У Польщі цій трагедії приділяється багато уваги.

Так у травні 2023 року речник польського МЗС заявив, що президент України має офіційно вибачитися перед польським народом за Волинську трагедію. Український посол в Польщі достатньо жорстко прокоментував цю заяву.

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