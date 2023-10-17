Передусім ворога цікавила інформація про місця базування загонів швидкого реагування 4-ї штурмової бригади оперативного призначення "Рубіж".

Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила на Київщині ще одного інформатора головного управління генерального штабу збройних сил Російської Федерації (відомого як ГРУ), який збирав розвідувальні дані про підрозділи "Гвардії наступу".

Як повідомляє сайт СБУ, інформатором виявився мобілізований до лав Національної гвардії, якого агресор дистанційно залучив до співпраці через популярну ігрову інтернет-платформу.

"За вказівкою російської воєнної розвідки він збирав розвіддані про дислокацію та переміщення бойових підрозділів "Гвардії наступу" МВС України", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Зокрема, передусім ворога цікавила інформація про місця базування загонів швидкого реагування 4-ї штурмової бригади оперативного призначення "Рубіж".

"Розвіддані інформатора ГРУ потрібні були окупантам для підготовки та здійснення прицільних повітряних ударів по українських об’єктах із застосуванням ракет і дронів-камікадзе", - наголошується у повідомленні.

При цьому, співробітники СБУ задокументували підривну діяльність фігуранта і затримали його на території однієї з військових частин Нацгвардії.

"Встановлено, що ворожим поплічником є місцевий житель, якого російська спецслужба залучила до співпраці ще до його мобілізації до лав українського війська. У поле зору агресора він потрапив як активний користувач мережевих інтернет-ігор, де він періодично публікував свої антиукраїнські коментарі", - сказано у повідомленні.

Крім того, до виконання завдань розвідувально-підривної діяльності він приступив після його призову до однієї з військових частин Нацгвардії.

"Збір розвідданих російський "крот" здійснював у період, коли його залучали до охорони місць розташування військової техніки, озброєння та боєприпасів Сил оборони. Отримані відомості передавав окупантам через месенджер у вигляді медіафайлів з електронними координатами українських об’єктів", - заявили в СБУ.

Також, під час обшуків у фігуранта вилучено мобільний телефон, який він використовував для листування з агресором.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Суди над зрадниками в Україні - деталі

У жовтні стало відомо, що зрадник, який шпигував для Росії у Хмельницькій області і отримував "зарплату" від Федеральної служби безпеки Росії, отримав 15 років ув’язнення. Цей агент ФСБ збирав розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на Хмельниччині. Він діяв як переселенець з прифронтової території на сході України.

За даними військової контррозвідки СБУ, він намагався встановити в регіоні основні локації підрозділів Збройних сил України, Державної прикордонної служби та Національної поліції.

Вас також можуть зацікавити новини: