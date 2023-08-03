Найдивовижніше, що "мотлохомобіль" не поступається класичним авто за швидкістю.

Лондонський художник Ліам Хопкінс зібрав з електронного мотлоху справжній болід для перегонів. У справу пішли зламані Айфони, ноутбуки, планшети, консолі, вейпи, кабелі та плати від телевізорів.

Управління тут теж незвичайне – замість важелів та кнопок встановлена модифікована версія приставки Nintendo Switch Lite, пише Designboom.

На будівництво машини пішло 12 місяців. Вона створювалася за образом реального боліда "Формули Е" і навіть здатна ганяти по треку – всередині перегонова силова установка. Даний болід не поступається за швидкістю класичним, проте техноверсія виглядає більш помітно і епатажно. Поки неясно, чи буде болід виступати на перегонах.

Втім, "мотлохомобіль" створювався не для того, щоб на ньому влаштовували перегони. Насамперед цим проєктом автор хотів підкреслити проблему електронного сміття, яка з кожним днем стає все серйозніше.

Болід, зроблений з електронного сміття:

У світі нарахували 5 млрд непотрібних телефонів

Раніше УНІАН розповідав про дослідження, згідно з яким по всьому світу накопичилося 5 мільярдів старих і невикористовуваних смартфонів і кнопкових телефонів.

Вся річ у тім, що багато користувачів вважають за краще зберігати свої старі гаджети замість того, щоб здавати їх на повторне перероблювання. Як наслідок, цінні метали, що містяться в цих пристроях, доводиться добувати заново для виробництва нових.

Водночас переробка таких пристроїв дозволить отримати безліч важливих елементів, в тому числі для виробництва нових телефонів. Наприклад, при правильній переробці з 5 мільярдів мобільних телефонів можна отримати 50 тисяч тонн міді або 100 тонн золота.

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