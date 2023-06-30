Перероблення таких пристроїв дозволить отримати безліч важливих елементів, зокрема для виробництва нових телефонів.

Асоціація GSMA, що представляє інтереси операторів мобільного зв'язку по всьому світу, провела дослідження, згідно з яким на сьогодні накопичилося понад 5 мільярдів старих й невикористовуваних смартфонів та кнопкових телефонів.

Переробка таких пристроїв дозволить отримати безліч важливих елементів, говориться в дослідження. Зокрема, кобальту з 5 млрд телефонів вистачить на 10 млн акумуляторів для автомобілів.

За оцінками GSMA, при правильній переробці з 5 мільярдів мобільних телефонів можна отримати від золота, паладію срібла і міді до рідкоземельних елементів та інших важливих мінералів на суму 8 мільярдів доларів США. За підрахунками експертів, в цих телефонах міститься 50 тисяч тонн міді, 500 тонн срібла і 100 тонн золота.

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Дослідження показують, що багато користувачів вважають за краще зберігати свої старі телефони замість того, щоб здавати їх на повторну переробку. В результаті, цінні метали, що містяться в цих пристроях, доводиться добувати заново для виробництва нових телефонів.

З цієї причини GSMA за підтримки найбільших світових операторів мають намір частково позбавити людство від цих пристроїв. До 2030 року оператори планують за схемами повернення отримати 20% б/у мобільних пристроїв від кількості нових.

Раніше УНІАН розповідав про новий тренд у світі смартфонів у 2023 році. Відразу три виробники готують смартфони з рекордними 24 Гбайтами оперативної пам'яті. Зараз на ринку смартфонів можна знайти моделі максимум з 18 ГБ ОЗУ, але в більшість флагманів, як правило, стоїть 16 ГБ.

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