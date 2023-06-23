Попри неабиякі розміри, їм можна користуватися як звичайним смартфоном.

Популярний YouTube-блогер Меттью Бім презентував на своєму каналі найбільший iPhone у світі. Вага цього пристрою становить значні 226 кг, висота завдовшки 2 метрів, а розмір дисплея цілих 84 дюйми.

Влаштований гігантський айфон досить складно. По суті, це телевізор, до якого підключений Mac mini, на якому працює емулятор Android, на якому працює пускова установка в стилі iOS.

Головною метою автора відео було створення макета iPhone 14 Pro, який би максимально точно відтворював розташування всіх елементів оригінального пристрою, причому кожна кнопка і перемикач мали бути робочими. Тобто це не просто макет, а повноцінний функціонуючий девайс, здатний робити знімки, користуватися Safari і дзвонити по FaceTime.

Як можна здогадатися, користуватися таким iPhone проблематично. Щоб носити його з собою, будуть потрібні зусилля кількох людей, а через висоту понад двоє метрів для селфі доведеться вставати на драбину.

У ролику показано, як ютубер два дні возив гігантський айфон Нью-Йорком, виконуючи низку завдань. Він носив його з собою в метро, відвідував магазини і навіть зайшов в гості до популярного техноблогера MKBHD, який оцінив творіння на 8/10.

Раніше УНІАН розповідав про інших ентузіастів, які створили перший в світі складаний iPhone. Водночас сама Apple планує випустити свій перший девайс з гнучким дисплеєм не раніше 2025 року.

А тим часом до дебюту лінійки iPhone 15 залишається менше трьох місяців. Якщо вірити джерелам, нас чекає найдорожче покоління айфонів в історії бренду. Зокрема, моделі Pro можуть подорожчати на 200 доларів.

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