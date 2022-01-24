Працює в тестовому режимі.

Японська техкомпанія Glory запустила тестування системи безконтактної оплати, яка здатна розпізнавати обличчя клієнтів, навіть коли вони носять захисні маски.

Зараз BioPay працює в десяти магазинах та ресторанах міста Ніїгата, пише Nikkei Asia.

Користувачеві досить завантажити фотографію свого обличчя та підв'язати банківську карту на сайті компанії. Як результат, через розумну систему можна здійснювати покупки в магазинах і ресторанах всього за одну-дві секунди, і при цьому не знімаючи захисної маски.

Тестування системи триватиме ще пару місяців, а пізніше кількість ресторанів і магазинів можуть розширити. У планах в авторів проєкту також відкрити магазини без співробітників і обладнати їх автоматичною системою контролю відвідувачів. А там, дивись, і до нас добереться.

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Раніше нашу увагу привернув "паперовий" смартфон від Realme. У білому і зеленому кольорах кришка смартфона виготовлена з екоматеріалу і на дотик нагадує папір. Новинка буде конкурувати з Xiaomi 12 Pro і Moto Edge X30.

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