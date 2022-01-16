Раніше користувачі підняли важливу тему про відсутність шумозаглушення при дзвінках на iPhone 13.

Кілька тижнів тому в мережі почали активно обговорювати той факт, що флагмани лінійки iPhone 13, з якихось причин позбулися функції шумозаглушення, яка відсікає фонові шуми під час телефонної розмови.

Багато хто думав, що це просто баг, але насправді Apple вирізала її навмисно.

Читач сайту 9to5Mac поцікавився у підтримки Apple, чому в його iPhone 13 відсутня така базова функція, яка є на інших айфонах. Представник компанії пояснив, що останнє покоління смартфонів Apple її не підтримує.

Шумозаглушення телефону недоступно на моделях iPhone 13, тому ви не бачите цю опцію в Налаштуваннях, – Apple Support

У підтримці підтвердили, що відсутність функції – не баг і не системна помилка.

На всіх айфонах під управлінням iOS 14/iOS 15 функцію можна знайти в меню Налаштування > Універсальний доступ > Аудіовізуалізація > Шумозаглушення телефону. Єдиний вихід для власників iPhone 13 – функція "Ізоляція голосу". Вона доступна в "Пункті управління" при дзвінку через FaceTime.Читайте такожiPhone 14 отримає рекордний обсяг пам'яті – стільки немає в жодному смартфоні на ринку

Нагадаємо, презентація нових айфонів відбудеться у вересні. Раніше розробник Джефф Гроссман показав, як буде виглядати iPhone 14 з "пігулкою" замість "чубчика".

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