У бюджетному Vivo встановлені динаміки, які на 600% голосніші за стандартні телефонні динаміки.

Бренд Vivo представив доступний смартфон vivo Y300. Його головними "фішками" стала потужна система з трьох динаміків, великий акумулятор і тонкий корпус, пише FoneArena.

Виробник заявляє, що в новинці встановлені найгучніші динаміки, ніж у будь-якому іншому комерційному смартфоні. Вони на 600% голосніші за стандартні динаміки і підтримують режим SOS, який можна почути на відстані до 260 метрів. Крім того, пристрій може похвалитися 3D-панорамним звуком і подвійним золотим сертифікатом Hi-Res.

Друга особливість vivo Y300 – місткий акумулятор на 6500 мАг, яктй вдалося вмістити в невеликий корпус (товщина всього 7,79 мм). У компанії запевняють, що навіть за інтенсивного використання смартфон зможе пропрацювати до двох днів. Блок живлення в комплекті забезпечує зарядку потужністю 44 Вт.

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Що ж стосується інших характеристик, vivo Y300 отримав 120-герцовий екран AMOLED, процесор Dimensity 6300, до 12 ГБ ОЗП і 512 ГБ накопичувача. Хоч фотоможливості не є основним фокусом телефону, Y300 оснащений 50-Мп основною задньою камерою в парі з 2-Мп датчиком глибини. На передній панелі 8-Мп фронталка.

Смартфон вийшов у білому, чорному і зеленому кольорах. Ціна стартує від 190 доларів за комплектацію 8/128 ГБ і доходить до 275 доларів за версію 12/256 ГБ. Поки тільки в Китаї, але обіцяють, що скоро він добереться і до міжнародного ринку.

Інсайдери кажуть, що 2025-й стане роком відродження компактних смартфонів. Сьогодні до виходу готується мінімум три нові девайси з екраном до 6,3 дюймів, серед яких є апарат Xiaomi.

Раніше фахівці визначили смартфон із найкращою камерою наприкінці 2024 року. Обирали між iPhone 16 Pro Max, Pixel 9 Pro і Galaxy S24 Ultra.

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