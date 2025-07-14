Базова версія Nothing Phone (3) коштує 799 євро, що можна порівняти з iPhone 16, Galaxy S25 і Pixel 9.

Популярний зарубіжний ресурс GSMArena провів опитування серед користувачів з метою з'ясувати, яка кількість людей готові купити Nothing Phone 3 або хоча б просто придивитися до дебютного флагману компанії. І, судячи з результатів, більшості людей пристрій не подобається.

Лише 6,3% опитаних заявили, що готові купити новинку. Ще 7,3% придивляються до Nothing Phone 3, але рішення про покупку ухвалюватимуть на основі оглядів від преси і блогерів.

При цьому 22,9% розкритикували "кіберпанк"-дизайн Nothing Phone (3), а ще 23,2% кажуть, що ціна за такі характеристики занадто висока. Водночас 35,5% користувачів упевнені, що за ці ж 800 доларів / 800 євро на ринку флагманів є кращі пропозиції.

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Nothing Phone (3) позиціонують як перший "справжній флагман" бренду, але це вельми спірна заява. У смартфон поставили чипсет Snapdragon 8s Gen 4 – це спрощена версія топового Snapdragon 8 Elite. Крім того, компанія заощадила гроші й на інших компонентах, включно з дисплеєм (він не LTPO) і сканером відбитків пальців. Батарея 5150 мАг теж досить скромна за мірками 2025 року.

На ринку США, де відносно мало суперницьких брендів, у Nothing є шанси на успіх, але в Європі та особливо в Азії смартфону буде важко продаватися з такими характеристиками за такою ціною. Ціна в кінцевому підсумку впаде, але те ж саме стосується і альтернативних моделей, пише GSMArena.

Раніше схоже опитування провели Android Authority. Велика частина користувачів вважає, що апарат не вартий своїх грошей. Нагадаємо, базова версія Nothing Phone (3) коштує 799 євро, що можна порівняти з iPhone 16, Galaxy S25, OnePlus 13 і Pixel 9.

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