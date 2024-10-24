Обидва пристрої першими на ринку оснастять топовим процесором Snapdragon 8 Elite.

Компанія Xiaomi нарешті показала дизайн смартфонів серії Xiaomi 15, а також трохи розповіла про нововведення. Презентація пристроїв відбудеться вже 29 жовтня.

Xiaomi 15 і Xiaomi 15 Pro, судячи з постерів, матимуть приблизно однаковий вигляд. В останніх поколіннях змін у дизайні не так і багато, навіть квадратний блок камери з маркуванням Leica залишили на місці. Щоправда, плоскі грані цього разу зробили матовими.

Xiaomi 15 Pro буде більшим за молодшу версію, яка оснащена 6,36-дюймовим дисплеєм з рамками 1,38 мм. Обидва пристрої першими на ринку оснастять топовим процесором Snapdragon 8 Elite. Також новинки отримають ультразвуковий сканер відбитків пальців.

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Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Разом із Xiaomi 15 на презентації 29 жовтня компанія представить годинник Xiaomi Watch S4, серію планшетів Xiaomi Pad 7 і операційну систему HyperOS 2.0.

У ранніх витоках йшлося про те, що Pro-модель Xiaomi 15 отримає поліпшену потрійну камеру на 50 Мп, включно з надширококутним 50-мегапіксельним модулем із великим сенсором. А захист від пилу і води в обох моделей буде порівнянний з тим, який стоїть у "невбиваних" смартфонах.

Раніше журналісти вибрали 5 найбільш збалансованих смартфонів Xiaomi у 2024 році. У список потрапили свіжі і не дуже пристрої китайського вендора.

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