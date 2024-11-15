Головні смартфони-флагмани 2024 року порівняли за автономністю: хто переміг

Нове порівняння показало, що ємкість батареї дійсно має значення.

Автор YouTube-каналу TechDroider провів нове порівняння часу автономної роботи найкращих смартфонів станом на листопад 2024 року. Загалом він взяв шість флагманських пристроїв різних брендів та перевірив, скільки кожен з них пропрацює в однакових умовах.

Для тесту було обрано такі моделі: Xiaomi 15 Pro, iPhone 16 Pro Max, OnePlus 12, Galaxy S24 Ultra, Pixel 9 Pro і торішній Xiaomi 14 Pro. На всіх було виставлено ідентичні параметри, включно з бездротовими з'єднаннями і яскравістю екрана.

За 3 години гри в Call of Duty Warzone на високих налаштуваннях графіки найкращим виявився Xiaomi 15 Pro, який розрядився лише на 27%. Ступінь нагріву в нього теж був меншим, ніж в інших (38,4°C). Найбільше розрядився Galaxy S24 Ultra – на 47% за найсильнішого нагрівання до 43,6 °C.

Відео дня

У наступному випробуванні, що складається з трьох сеансів перегляду відео на YouTube, Xiaomi 15 Pro знову підтвердив своє лідерство. Найменш ефективними виявилися Samsung S24 Ultra і Xiaomi 14 Pro.

Завершальний тест включав серфінг у браузерах Google Chrome і Safari. Лідерство залишилося за Xiaomi 15 Pro, у якого за підсумками 1.5-годинного гортання соцмереж залишалося ще 39% заряду. А ось аутсайдером став Pixel 9 Pro XL.

Підсумковий результат такий:

Xiaomi 15 Pro – 12 годин 23 хвилини роботи на одному заряді;

iPhone 16 Pro Max – 11 годин 16 хвилин;

OnePlus 12 – 10 годин 46 хвилин;

Galaxy S24 Ultra – 10 годин 23 хвилини;

Xiaomi 14 Pro – 10 годин 8 хвилин;

Pixel 9 Pro – 9 годин 59 хвилин.

Як відомо, Xiaomi 15 Pro отримав значний акумулятор ємністю 6100 мАг, що істотно більше порівняно з 4880 мАг у Xiaomi 14 Pro і 4441 мАг в iPhone 16 Pro Max.

Фахівці зазначають, що на ринку з'являється дедалі більше смартфонів з акумуляторами 6000 мАг і більше. А один із майбутніх телефонів Xiaomi буде оснащений батареєю 7500 мАг і швидкою зарядкою потужністю 100 Вт. Зазвичай батареї з такою ємністю використовуються для планшетів початкового рівня.

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