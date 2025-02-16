До презентації залишається кілька тижнів.

Наступний флагманський телефон Xiaomi повністю розкритий до анонсу: портал Android Headlines опублікував технічні характеристики і рендери Xiaomi 15 Ultra з усіх боків.

Xiaomi планує представити 15 Ultra наприкінці лютого цього року. Приблизно в цей же час дебютує глобальна версія Xiaomi 15.

Характеристики Xiaomi 15 Ultra

Габарити : 161,3 × 75,3 × 9,5 міліметра, вага – 229 грамів.

: 161,3 × 75,3 × 9,5 міліметра, вага – 229 грамів. Екран: 6,73", AMOLED LTPO, QHD+, 120 Гц, Xiaomi Shield Glass

6,73", AMOLED LTPO, QHD+, 120 Гц, Xiaomi Shield Glass Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Пам'ять : 16 ГБ оперативної LPDDR5X, 512/1024 ГБ постійної UFS 4.0

: 16 ГБ оперативної LPDDR5X, 512/1024 ГБ постійної UFS 4.0 Камери: 50 Мп (основна), 50 Мп (надширококутна), 50 Мп (телевік ближньої дії), 200 Мп (телеоб'єктив дальньої дії); 32 Мп (селфі)

50 Мп (основна), 50 Мп (надширококутна), 50 Мп (телевік ближньої дії), 200 Мп (телеоб'єктив дальньої дії); 32 Мп (селфі) Батарея: 5410 мАг, дротова зарядка 90 Вт, бездротова - 80 Вт.

5410 мАг, дротова зарядка 90 Вт, бездротова - 80 Вт. OC: Android 15, HyperOS 2.

Нутрощі захищені від пилу і вологи – пристрій пройшов сертифікацію IP69. За бездротовий зв'язок відповідають модулі Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.4, є чипсет NFC. У дисплей вбудований ультразвуковий сканер відбитків пальців. Обіцяють гучну звукову систему зі стереодинаміками.

Відео дня

Виглядати Xiaomi 15 Ultra має так:

Xiaomi 15 Ultra конкуруватиме з iPhone 16 Pro Max і Galaxy S25 Ultra. Він позиціюється як оптимальне рішення для фото ентузіастів. Зарубіжні фахівці називали Xioami 14 Ultra найдосконалішим камерофоном 2024 року.

Раніше цього місяця Xiaomi відправила "на пенсію" відразу 10 смартфонів – вони більше не отримають оновлень. Redmi 10 та інші популярні моделі досягли кінця свого життєвого циклу.

Вас також можуть зацікавити новини: