Денис Пономаренко

За 48 доларів покупці отримують автономність до 18 днів, AMOLED-екран і повний набір потрібних функцій.

Під суббрендом Xiaomi вийшов потенційний хіт у сегменті бюджетних смарт-годинників – Redmi Watch 5 Lite. За 48 доларів покупці отримують автономність у 18 днів, AMOLED-екран і повний набір потрібних функцій, пише GSMAerena.

Новинка має класичний корпус у стилі Apple Watch, 1,96-дюймовий AMOLED-дисплей із яскравістю до 600 ніт і 200 циферблатів. Модель працює на новітній операційній системі HyperOS і підтримує смартфони на Android 6 або iOS 12 і вище.

Натільний гаджет оснащений різними датчиками, пов'язаними зі здоров'ям, для відстеження частоти серцевих скорочень, рівня кисню в крові, моніторингу стресу і сну. Також годинник має датчики акселерометра і гіроскопа, має понад 150 спортивних режимів, Bluetooth 5.3 і навіть GPS.

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З інших особливостей Redmi Watch 5 Lite: захист від вологи за стандартом 5ATM, вбудований голосовий помічник Alexa і два мікрофони. На одній зарядці годинник протягне до 18 діб.

Redmi Watch 5 Lite доступні в чорному і золотому кольорах за ціною $48 (~2000 грн).

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Раніше експерти обрали найкращі розумні годинники та фітнес-браслети у 2024 році. Серед них є як бюджетні девайси, так і преміальні пристрої.

А Samsung цього літа представила девайс, який може замінити смарт- годинники і браслети. Galaxy Ring виглядає як звичайне кільце, яке вміє вимірювати пульс, температуру тіла, стежити за сном, стресом і т. д., але з iPhone воно не працює.

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