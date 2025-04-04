Xiaomi вивела на ринок новий ультрабюджетний смартфон народного бренду Poco. Модель Poco C71 отримала акумулятор великої ємності, подвійну камеру та актуальний Android. При цьому її вартість не перевищує $85, пише FoneArena.
Утім, головна фішка новинки – великий 6,88-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю HD+, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 450 ніт. У Xiaomi кажуть, що це найбільший екран у своєму сегменті.
Продуктивністю пристрій забезпечує слабенький процесор Unisoc T7250. Його доповнюють 4/6 ГБайт оперативної пам'яті формату LPDDR4x, яку можна збільшити до 12 ГБ коштом віртуальної. За автономність відповідає акумулятор ємністю 5200 мАг з підтримкою швидкої зарядки на 15 Вт.
На задній панелі встановлена 32-мегапіксельна основна камера і другорядний датчик. Селфі-камера має роздільну здатність 8 Мп. Працює девайс під управлінням актуального Android 15. Для смартфона випускатимуть оновлення безпеки протягом чотирьох років.
Poco C71 же надійшов у продаж в Індії за ціною $75 за версію на 4/64 ГБ і $85 за 6/128 ГБ. Чи буде він продаватися в Європі, не згадується. У будь-якому разі з часом його напевно можна буде знайти на торгових майданчиках на кшталт AliExpress.
Наприкінці березня Xiaomi випустила один із найкращих ноутбуків за співвідношенням ціни та якості. У нього металевий корпус, 16/512 ГБ у базі та акумулятор на цілий день роботи, а коштує він удвічі дешевше за MacBook Air.
Раніше на ринку з'явився смартфон із рекордним акумулятором ємністю 7300 мАг. Деякі виробники випускали гаджети з батареєю і на 30 000 мАг, проте популярних споживчих моделей з таким АКБ ще не було.