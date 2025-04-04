У новинки 6,88-дюймовий дисплей, батарея 5200 мАг, а отримувати оновлення вона буде чотири роки.

Xiaomi вивела на ринок новий ультрабюджетний смартфон народного бренду Poco. Модель Poco C71 отримала акумулятор великої ємності, подвійну камеру та актуальний Android. При цьому її вартість не перевищує $85, пише FoneArena.

Утім, головна фішка новинки – великий 6,88-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю HD+, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 450 ніт. У Xiaomi кажуть, що це найбільший екран у своєму сегменті.

Продуктивністю пристрій забезпечує слабенький процесор Unisoc T7250. Його доповнюють 4/6 ГБайт оперативної пам'яті формату LPDDR4x, яку можна збільшити до 12 ГБ коштом віртуальної. За автономність відповідає акумулятор ємністю 5200 мАг з підтримкою швидкої зарядки на 15 Вт.

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На задній панелі встановлена 32-мегапіксельна основна камера і другорядний датчик. Селфі-камера має роздільну здатність 8 Мп. Працює девайс під управлінням актуального Android 15. Для смартфона випускатимуть оновлення безпеки протягом чотирьох років.

Poco C71 же надійшов у продаж в Індії за ціною $75 за версію на 4/64 ГБ і $85 за 6/128 ГБ. Чи буде він продаватися в Європі, не згадується. У будь-якому разі з часом його напевно можна буде знайти на торгових майданчиках на кшталт AliExpress.

Наприкінці березня Xiaomi випустила один із найкращих ноутбуків за співвідношенням ціни та якості. У нього металевий корпус, 16/512 ГБ у базі та акумулятор на цілий день роботи, а коштує він удвічі дешевше за MacBook Air.

Раніше на ринку з'явився смартфон із рекордним акумулятором ємністю 7300 мАг. Деякі виробники випускали гаджети з батареєю і на 30 000 мАг, проте популярних споживчих моделей з таким АКБ ще не було.

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