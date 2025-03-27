Xiaomi представила дует Poco F7 Pro і F7 Ultra – це потужні та доступні смартфони

"Ультра" отримала найбільш просунуту систему камер, яку Poco коли-небудь розробляла для своїх смартфонів.

Xiaomi провела презентацію, де представила смартфони Poco F7 Pro і Poco F7 Ultra – це перейменовані Redmi K80 і Redmi K80 Pro для глобального ринку. Обидві моделі отримали топові специфікації та доступний як для свого сегмента цінник, пише The Verge.

Poco F7 Pro – пристрій середнього класу. У нього 6,67-дюймовий AMOLED-дисплей із частотою 120 Гц і максимальною яскравістю 3200 ніт – більше, ніж у iPhone 16 Pro Max. Телефон працює на базі екс-флагманського процесора Snapdragon 8 Gen 3, має 12 ГБ ОЗП і 256/512 ГБ вбудованої пам'яті.

Основна камера складається з двох сенсорів: Light Fusion 800 на 50 Мп і 8-Мп надширіка. Фронталка – 20 Мп. Пристрій отримав батарею на 6000 мАг зі швидкою зарядкою 90 Вт, стереодинаміки, ультразвуковий сканер відбитків пальців і корпус із захистом IP68.

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Вартість Poco F7 Pro за версію 12+256 ГБ становить 599 євро, модель 12+512 ГБ оцінили в 649 євро. Смартфон уже доступний для покупки.

"Ультра" – це флагман на базі процесора Snapdragon 8 Elite. З дротовою зарядкою 120 Вт, бездротовою 50 Вт, 16 ГБ ОЗП і у фірмовому жовтому кольорі.

Також у нього найбільш просунута система камер, яку Poco коли-небудь розробляла для своїх смартфонів. Вона складається з основної камери 50 Мп, телеоб'єктива 50 Мп з фокусною відстанню 60 мм і 32-Мп ширіка з кутом огляду в 120 градусів. Нарешті, для селфі є 32 Мп.

Вартість Poco F7 Ultra така: 12 + 256 ГБ – 749 євро, 16 + 512 ГБ – 799 євро. Xiaomi обіцяє чотири роки оновлень Android і шість років виправлень безпеки для обох смартфонів.

Раніше Xiaomi 15 і 15 Ultra отримали глобальні версії – ціни вищі, батареї менші. Приміром, "Ультра" в Європі коштуватиме дорожче і Galaxy S25 Ultra, і iPhone 16 Pro Max.

Чутки з Китаю вказують на те, що Xiaomi готує до випуску смартфон із рекордною батареєю 7500 мАг. Зазвичай акумулятор такого об'єму отримували лише захищені смартфони, але свіжий "Сяомі" змінить цей тренд.

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