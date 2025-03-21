У нього металевий корпус, 16/512 ГБ у базі та акумулятор на цілий день роботи.

На початку 2025 року Xiaomi представила два ноутбуки - Redmi Book 14 і Redmi Book 16. Тепер до них приєдналася ще одна дешевша 14-дюймова модель, що отримала приписку Refreshed Edition. Про це пише Gizmochina.

Бюджетна альтернатива MacBook Air отримала металевий корпус і 14-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю 1200p + 60 Гц – замість 2,8K + 120 Гц у базової версії Redmi Book 14. Процесор також спрощено: замість Intel Core 220H використовується Core i5-13420H.

Об'єм оперативної пам'яті залишився на рівні 16 ГБайт (LPDDR5), а накопичувач має ємність 512 ГБ (PCIe SSD). Акумулятора має вистачити на цілий день, у комплекті є адаптер на 100 Вт (до 50% за 35 хвилин). Модель підтримує Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.2.

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Портативний комп'ютер важить 1,37 кг. Клавіатура з підсвічуванням, два динаміки з DTS і Windows 11 – на місці.

У Китаї Redmi Book 14 (2025) коштує від 3499 юанів (~20 000 грн). Для порівняння, звичайний Redmi Book 14 (2025) випустили за 4599 юанів (~27 000 грн) у початковій конфігурації. Дата світового релізу не повідомляється.

Нагадаємо, на початку березні Apple випустила новий MacBook Air на процесорі M4. У нього 16-256 ГБ памʼяті в базі, до 18 годин роботи від батареї і поліпшена камера на 12 Мп. Коштує від $999.

УНІАН писав, що наступний флагман Xiaomi, модель Xiaomi 16, серйозно відрізнятиметься від своїх попередників, відмовившись від компактного дизайну на користь більшого дисплея і тоншого корпусу.

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