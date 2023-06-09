Попри габарити, телефон отримав доволі непогану "начинку", а коштувати він буде всього 139 доларів.

Компанія Unihertz, що відзначилася в минулому випуском мініатюрних смартфонів, представила Jelly Star – крихітний апарат з екраном всього 3,03 дюйма і прозорим корпусом.

Смартфончик зовсім компактний: 95,13 × 49,52 × 19,37 мм при вазі 116 грамів. Світлові елементи на тильній частині явно натхненні Nothing Phone (1) або його клоном Unihertz Luna.

Попри габарити, тут цілком собі непогана начинка: процесор MediaTek Helio G99 з 8 ГБ оперативної пам'яті і накопичувачем на 256 ГБ. Цього більш ніж достатньо для смартфона з IPS-екраном в 3 дюйми. Його роздільна здатність 854 × 480 точок, а кадрова частота – 60 Гц. Основна камера оснащена сенсором Samsung GM2 c роздільною здатністю 48 Мп, "фронталка" отримала Sony IMX219 на 8 Мп.

Відео дня

Головне питання, як довго він проживе, враховуючи акумулятор місткістю 2000 маг. При цьому зарядка у нього потужніший багатьох айфонівських – 7,5 Вт.

На сайті компанії сказано, що смартфон з'явиться на майданчику Kickstarter 13 червня зі знижкою 37% від звичайної роздрібної ціни. Для перших покупців ціна складе 139 доларів (~5000 грн).

Смартфони поступово збільшуються в розмірах, і зараз ми знаходимося на етапі, коли більшість з них важко використовувати однією рукою. Однак у 2023 році все ще можна придбати невеликі телефони з екраном діагоналлю до 6 дюймів. УНІАН ділився підбіркою найкращих компактних смартфонів, доступних на ринку.

Також є добірка найкращих "невбиваних" смартфонів в 2023 році. Вони не бояться води і падінь, і, окрім своєї захищеності, мають ряд унікальних функцій, які не зустрінеш в звичайних смартфонах.

Вас також можуть зацікавити новини: