Що стосується "начинки", то в Xiaomi Qin 3 Ultra вмістили все, що змогли, з урахуванням його компактності й вартості.

Duoqin, дочірня компанія Xiaomi, презентувала третє покоління смартфонів Qin. Відмінною особливістю моделі Ultra став 5 дюймовий дисплей і розміри 126,8 x 61,85 x 8,7 мм.

Для порівняння: розміри корпусу iPhone 13 mini складають 146,7х71,5х7,4 мм. Китайська новинка дуже маленька і компактна, в кишені ви її навряд чи відчуєте, запевняє виробник.

Що стосується "начинки", то в Xiaomi Qin 3 Ultra вмістили все, що змогли, з урахуванням його компактності й вартості:

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5" IPS-матриця, HD+, 60 Гц

процесор MediaTek Helio G99;

8 Гб оперативної та 256 Гб постійної пам'яті;

5-Мп фронтальну камеру і 8-Мп основний модуль;

Wi-Fi 5, Bluetooth, 5G, NFC.

Що цікаво, місткість акумулятора в пристрої становить всього 2500 мАг, але при цьому виробник заявляє про один робочий день автономності й сім днів автономності в режимі очікування.

Пристрій вже почав продаватися в Китаї за ціною 1599 юанів, що становить приблизно 8500 грн за поточним курсом. На майданчику AliExpress та інших маркетплейсах апарат ще не з'явився, але це питання часу.

А тим часом сама Xiaomi вже найближчим часом збирається представити свій новий флагманський смартфон з камерами Leica – Xiaomi 13 Ultra. За словами інсайдерів, новинка отримає нову перископічну камеру, і вона "шокує всіх".

Очікується, що в Китаї Xiaomi 13 Ultra коштуватиме 8000 юанів, або приблизно 42 500 грн за версію 12 ГБ+512 ГБ. Це на 1000 юанів дорожче попередника в особі Xiaomi 12S Ultra в такій же конфігурації.

Нагадаємо, що попередник Xiaomi 12S Ultra був представлений у липні 2022 року. Його головною родзинкою став величезний дюймовий сенсор IMX989 на 50 Мп, на розробку якого пішло $15 млн. Ще є дві камери на тильній стороні по 48 Мп кожна і підтримка 120-кратного цифрового зуму.

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