Нагадує Surface Studio 2 Plus від Microsoft, але коштує куди дешевше.

Американська комп'ютерна компанія Dell представила доволі цікавий гаджет – 24 Touch USB-C Hub. Це сенсорний монітор-трансформер, який може перетворюватися на великий планшет: все завдяки підставці з шарніром.

У новинки 24-дюймова IPS-матриця з роздільною здатністю 1080p (Full HD) і частотою оновлення 60 Гц, що розпізнає торкання 10 пальцями одночасно. Яскравість – 300 ніт, контрастність – 1000:1.

Монітор оснащено роз'ємом USB-С потужністю до 90 Вт, завдяки чому його можна використовувати для підзарядки ноутбука. Також є 3-ватний моно-динамік, HDMI 1.4 і DisplayPort 1.2, три концентратори USB-A, а також 3.5-мм джек для навушників.

Ще однією фішок став Ethernet-порт. За словами виробника, це "перший сенсорний монітор з подібною діагоналлю, який здатний безпосередньо підключатися до інтернету". Завдяки цьому можна оновлювати ПЗ чи використовувати спеціалізовані мережеві функції.

Щось схоже пропонує Microsoft зі своїм Surface Studio 2 Plus, щоправда, там 28 дюймів, своє "залізо" і цінник в понад 4000 доларів. Dell 24 Touch USB-C, на відміну від гаджета Microsoft, своєї комп'ютерної начинки не має і коштує 520 доларів (~19 000 грн).

Раніше Dell представила незвичайний ноутбук-"лего" – він повністю розбирається всього за 30 секунд. Таким чином можна без особливих зусиль замінити старий акумулятор або дисплей на новий.

До речі якщо ви в пошуках недорогого ігрового монітора, недавно Xiaomi випустила один з найкращих ігрових моніторів за співвідношенням "ціна-якість". Це 27-дюймове рішення з екраном 2K і швидкістю відгуку 1 мс, а коштує він дешевше 200 доларів.

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