Андроїди допомагають на складах і в потенціалі можуть стати універсальним помічником для дому. Наразі Agibot виробила майже 1000 таких роботів.

Китайська робототехнічна фірма Agibot, відома на домашньому ринку як Zhiyuan Robotics, розпочала масове виробництво людиноподібних роботів для загального користування, випередивши американських колег із Tesla.

За повідомленням китайських ЗМІ, до кінця року компанія планує випустити близько 1000 таких роботів, з яких уже зібрано 962. Такі темпи випереджають виробництво Tesla Optimus, яке має розпочатися лише 2026 року.

На сайті Agibot представлені такі роботи:

AgiBot A2-W, який здатний брати і транспортувати предмети;

AgiBot A2 для обслуговування клієнтів і навігації супермаркетами;

AgiBot RAISE A1 – "розумний" робот першого покоління.

Компанія поділилася 4-хвилинним відеороликом, що демонструє виробничий процес на своєму заводі Lingang Fengxian у Шанхаї. Для навчання роботів Agibot організувала "фабрику збору даних", де вони опановують побутові завдання, такі як складання одягу, прибирання та прання.

На думку експертів, китайські робототехнічні компанії, хоча і випереджають Tesla в масовому виробництві, але розвиваються нарівні з американськими фірмами в галузі людиноподібних роботів.

Американські технологічні гіганти, зокрема, Tesla і NVIDIA, сильні в галузі маніпуляції верхніми кінцівками, виробництва мікросхем і хмарних обчислень, тоді як китайські компанії лідирують у сфері управління рухом, передових моделей штучного інтелекту і різноманітних застосунків.

Згідно із задумом розробників, такі андроїди покликані замінити більшу частину рутинної людської роботи. Йдеться про покупки в супермаркетах та інших хатніх справах. При цьому наголошується, що андроїди не націлені відбирати робочі місця у самих людей. У майбутньому у світі буде стільки ж роботів, скільки й людей, вважає Ілон Маск.

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