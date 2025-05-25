Проблема може з'явитися під час перезавантаження комп'ютера.

У відеокарт NVIDIA RTX 5060 і 5060 Ti масово фіксуються скарги на чорний екран: системи зависають або не подають ознак життя навіть на етапі завантаження BIOS. Проблема стала настільки поширеною, що NVIDIA випустила окреме оновлення прошивки, хоча воно допомагає не всім.

Користувачі скаржаться на раптові відключення зображення без будь-якої закономірності: іноді під час увімкнення, іноді вже під час роботи. Причому це не пов'язано з навантаженням, чорний екран може з'явитися навіть у простої. У деяких взагалі немає сигналу від відеокарти, поки система не завантажиться в безпечному режимі.

Проблема торкнулася обох моделей: і RTX 5060, і 5060 Ti. Причому у Ti-версії випадки повної непрацездатності - не рідкість. Поки одні користувачі ще можуть завантажитися в безпечному режимі, інші взагалі не можуть потрапити навіть у BIOS.

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Вийшло оновлення GPU UEFI Firmware Update Tool v2.0, яке оновлює прошивку відеокарти. Але є нюанс: застосовувати його варто тільки якщо чорний екран виникає після перезавантаження. Тобто це не універсальне рішення, а скоріше спроба знизити кількість критичних збоїв.

Рекомендації від NVIDIA:

Повністю знеструмити, а потім знову живити систему перед увімкненням

Використовувати останню прошивку BIOS від виробника материнської плати

Переключитися в режим UEFI Boot (а не Legacy/CSM)

Завантажитися через альтернативний відеовихід (вбудоване відео або інша відеокарта)

Дочекатися завантаження ОС зі встановленим драйвером

Важливо: якщо материнська плата не підтримує UEFI, NVIDIA пропонує звернутися в техпідтримку виробника відеокарти для отримання альтернативної прошивки VBIOS під Legacy-режим.

Раніше ми розповідали, що NVIDIA видавала RTX 5060 на огляди за умови, що карту тестуватимуть тільки в 5 іграх. Крім того, оглядачам було заборонено порівнювати новинку з її попередником RTX 4060 з минулого покоління.

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